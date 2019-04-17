Треугольник для Ломаченко: названы все претенденты на роль следующей жертвы Васи

В сентябре Хайтек сразится с кем-то из тройки Гарсия, Комми, Кэмпбелл. Поединок может состояться в Англии

Василий Ломаченко. Фото: AFP

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о трех возможных оппонентах для следующего боя украинца в сентябре. "Мы увидим Ломаченко в ринге уже в сентябре, – заявил Боб Арум. – У нас есть на примете три человека для следующего поединка Василия. Основные варианты – Ричард Комми и Майки Гарсия. Гарсия может получить бой, если спустится обратно в легкий вес".

"Если же Майки этого не сделает, мы поговорим с президентом WBC Маурисио Сулейманом о бое за титул WBC между Люком Кэмпбеллом и Ломаченко. Поединок с Гарсией, конечно, солиднее. Если мы сделаем бой с Кэмпбеллом, мы проведем его в Англии", – приводит слова Арума Fight Hub.

Как сообщалось ранее, россияне хотят отобрать у Василия Ломаченко чемпионский пояс WBO. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что занимается правом российского боксера Романа Андреева провести бой с украинцем: "Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом".

Также сообщалось, что Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей". Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов.

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