Три чемпионских пояса: промоутер анонсировал грандиозный бой Усика

В случае победы над Спонгом украинец станет претендентом на бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF

Александр Усик / Фото: Instagram

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Украинский боксер Александр Усик в случае победы над голландцем Тайроном Спонгом в дебютном бою в супертяжелом весе станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF. Сейчас они принадлежат мексиканцу Энди Руису, который 7 декабря проведет реванш с Энтони Джошуа.

"После Спонга Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Джошуа и Руисом, поэтому Александр просто подождет, а потом сразится с победителем", – заявил промоутер Усика Эдди Хирн в интервью talkSport.

Напомним, что бой Усик – Спонг пройдет 12 октября в Чикаго. Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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