Три дня до "рубки" Украина – Россия в ринге: Гвоздик рассказал, почему он выиграет у Бетербиева

Бетербиев vs Гвоздик / Фото: Instagram

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Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) уверен, что победит российского обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО) в объединительном поединке, который состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. Слова украинца приводит Boxing News 24. Отметим, что Гвоздика в бою с россиянином поддержит Усик.

Александр Гвоздик / Фото: AFP

"Моей первой целью было завоевать пояс чемпиона мира. Теперь я хочу объединить пояса и начну с Бетербиева. Это будет зрелищный бой, от которого болельщики получат удовольствие. Фанаты просили этот бой, так что мы его предоставим, – отметил Александр Гвоздик. – Единственное, что я точно знаю – я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер – Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше"

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Как мы писали ранее, жертва Гвоздика приходит в себя после комы. Побежденный украинцем в конце прошлого года канадский боксер Адонис Стивенсон выкарабкался с того света и уже даже вернулся в тренировочный зал.

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Также сообщалось, что друг Гвоздика Александр Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса Льюиса. "Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим тестом, в котором нуждался украинец", – сказал знаменитый британец.

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