Три нокдауна за три минуты: Гвоздик потерял пояс WBC в бою с Бетербиевым

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

Сегодня утром в Филадельфии, на родине легендарного кинобоксера Рокки Бальбоа прошло долгожданное принципиальное противостояние в полутяжелом весе между украинским чемпионом WBC Александром Гвоздиком и российским обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым. На кону стояли оба титула и их забрал Бетербиев.

Очень конкурентным получился поединок, особенно в первых раундах. Трудно было предугадать, какие цифры ставят в своих записках судьи. Имея больший размах рук, Гвоздик владел преимуществом в работе на дистанции, к чему его постоянно призывал его тренер Тедди Атлас: "Сохраняй концентрацию до последней секунды раунда. Не приближайся к нему, работай на дистанции! Не давай ему подходить, держи на джебе! Не стой у канатов, даже не приближайся к ним! Он подсаживается. Заряжай свой удар".

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Бетербиев же был крайне опасным в ближнем бою. И как тут не вспомнить, что все 14 своих боев в профи Артур выиграл нокаутом. К тому же нельзя было не заметить, что россиянин работает грязновато – в клинче работал локтями по лицу, попадал по затылку, а в первом раунде, обхватив за шею Гвоздика, буквально бросил его на настил ринга, а рефери, не разобравшись в ситуации, отсчитал украинцу нокдаун. Хотя потом, после подсказки со стороны, отменил его.

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Уже в девятом раунде Гвоздик, как показалось, начал подсаживаться, а в десятом неожиданно трижды оказался в нокдауне, и судья остановил бой, отдав победу россиянину, который снова выиграл нокаутом, нанеся первое поражение Александру.

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Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

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