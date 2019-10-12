Три последних нокаута Усика перед Чаззом: как украинец "завалил" Мчуну, Хука и Беллью

Украинский чемпион один за другим уничтожал соперников в крузервейте. Теперь пришла пора дебюта в супертяжах

Александр Усик vs Чазз Уизерспун / Фото: Facebook

Реклама

Около 6 утра по киевскому времени в воскресенье, 13 октября, 32-летний Александр Усик проведет в Чикаго бой против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна по прозвищу Джентльмен. Это будет 17-й поединок украинца в профи, и первый – в супертяжелом весе: трансляция боя Усик – Уизерспун с видео, фотографиями и комментариями пройдет на Segodnya.ua.

Все свои предыдущие 16 поединков на профи-ринге олимпийский чемпион-2012 Александр Усик выиграл, ровно 75 процентов своих боев завершив досрочно. Нокаут в исполнении Усика букмекеры прогнозируют и в противостоянии с Чаззом Уизерспуном, причем нокаут ранний – с первого по третий раунд. Усик – Уизерспун: назван раунд, в котором американец "ляжет".

Читайте также: Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун

В ожидании боя Александр Усик – Чазз Уизерспун вспомним три предыдущих нокаута в исполнении украинца, имевшие место весовым дивизионом ниже.

17 декабря 2016 Александр УСИК vs Табисо МЧУНУ (ЮАР)

Нокаут в раунде №9

9 сентября 2017 Александр УСИК vs Марко ХУК (Германия)

Нокаут в раунде №10

10 ноября 2018 Александр УСИК vs Тони БЕЛЛЬЮ (Великобритания)

Нокаут в раунде №8

Напомним, ранее прозвучал астрологический прогноз на карьеру Усика в хэвивейте.

"Юпитер в соединении с Сатурном могут помочь Александру на 12 лет стать королем супертяжелого веса, – сказал "Сегодня" известный астролог Влад Росс. – Хотя именно в день первого боя в супертяжах планеты не благоприятствуют Усику. Впрочем, по отношению к Чаззу Уизерспуну они расположены еще хуже. У американца – жесткий квадрат от планеты большого несчастья Сатурна"

Читайте также: Усику в пример: как сложилась судьба боксеров, перешедших в супертяжелый вес

Исходя из этого астролог делает вывод: Усик может пропустить несколько опасных ударов и даже оказаться в нокдауне, но тем не менее выиграет дебютный бой в супертяжах, скорее всего, нокаутом.

Предыдущий бой Усика – Беллью в нокауте / Фото: Getty Images

Тренировочный лагерь Усика перед боем с Уизерспуном

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама