Туристка рассекретила место отдыха Владимира Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вместе со своей супругой Хэйден Панеттьери и дочкой Кайей-Евдокией отдыхают на греческом острове Корфу. Об этом написала в соцсетях туристка Виктория Бойко, которая случайно встретилась с парой, сообщает boxing-mma.com.

"Мечта сфотографироваться с голливудской актрисой сбылась. Когда-то я была фанаткой фильма "Добейся успеха", в котором эта милашка Хэйден Панеттьери сыграла главную роль. Как приятно было встретить ее на Корфу вместе с мужем Владимиром Кличко и пообщаться", – написала Виктория.

Напомним, что Владимир Кличко в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли" в 11-м раунде техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец – в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру.

Не так давно Владимир Кличко категорически высказался против допинга в спорте: "А если во время поединка вы убьете соперника".