"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

Нурмагомедов и его менеджер жаждут мести. Фото: Twitter

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4a8/c85/5ca4a8c85b01e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4a8/c85/5ca4a8c85b01e.png 2019-04-03T15:42:00+03:00 Бокс Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в Twitter прокомментировал пост Конора Макгрегора, оскорбвишего жену российского бойца.

"Болтая дерьмо, это парень оскорбляет чужую жену и высмеивает ее религию и убеждения. Он не понимает, что этим оскорбил полтора миллиарда мусульман. Трогать религию или семью - это табу. Ты попал, Конор, посмотрим, что теперь скажут СМИ. Ты насильник и с*ка", – написал в Twitter Али Абдель-Азиз.

Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор ответил на слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова, назвавшего ирландца ревнивой женой, которая уходит, но всегда возвращается.

"Дружок, твоя жена – полотенце", – написал Макгрегор на своей странице в соцсети, прикрепив фото Хабиба со свадьбы. Правда, позже ирландец удалил этот твит.

Также Макгрегор снова намекнул на реванш с Хабибом: "Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как и всегда".

Напомним, 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегор. А после поединка Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба.

В конце марта скандальный Макгрегор объявил о завершении карьеры, пожелав всем своим коллегам успехов в соревнованиях.

Однако вскоре появилась информация, что спокойной жизни у него не будет: Конора подозревают в изнасиловании.

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