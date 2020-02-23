"Ты понял?!" Беринчик встретился с Ломаченко и так вызвал его на бой, что все вокруг рассмеялись

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик после победы в Броварах над аргентинцем Эктором Сармиенто встретился в раздевалке с чемпионом мира WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко.
Уроженец Краснодона обратился к своему соотечественнику и экс-партнеру по сборной Украины фразой: "Я стану первым номером и предъявлю тебе, понял?!" После этого все стоявшие рядом засмеялись, а сами боксеры – обнялись.
Как мы сообщали ранее, 31-летний уроженец Луганщины снова порадовал публику новым нарядом при выходе на ринг. Беринчик вышел против Сармиенто в образе Халка – героя комиксов и серии фильмов "Мстители". Вероятно, его старания оценили и находившиеся в зале друзья-боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, а также Джеймс Али Башир – бывший тренер Усика и нынешний наставник Влада Сиренко.
Встреча Беринчика и Ломаченко
Напомним, бой Дениса Беринчика против Эктора Сармиенто в Броварах продлился все 12 раундов. По окончании поединка все трое судей отдали победу украинцу – 117:111, 118:112, 118:110. Для Беринчика эта виктория стала 13-й на профессиональном ринге. Он остается непобедимым. Правда, в рейтинге боксеров легкого веса на сайте Boxrec 31-летний украинец занимает лишь 31-е место в мире. Первая строчка – у Ломаченко.
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