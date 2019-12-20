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Тяжеловес из UFC жестоко избил боксера за оскорбления бойцов ММА

20 декабря, 14:18

Деррик Льюис отомстил за слова неизвестного боксера

Деррик Льюис

Деррик Льюис / Фото: Instagram

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Пятый номер рейтинга тяжеловесов UFC, Деррик Льюис, решил проучить боксера, который нелестно отзывался о бойцах смешанных единоборств.

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Соответствующее видео "Черный Зверь" разместил в Twitter, сопроводив его следующим комментариями.

"Когда боксер говорит, что нокаутирует меня, потому что я боец ММА". "Когда боксер приходит в мой зал и говорит д***мо. С ним все в порядке".

Льюис пояснил, что расправился с противником менее чем за минуту, отправив его в глухой нокаут. Был ли соперником "Черного Зверя" профессионал или боксер-любитель, неизвестно.

Напомним, что свой следующий бой Деррик Льюис проведет 8 февраля на UFC 247 в Хьюстоне против бывшего полутяжеловеса Илира Латифи.

Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

Как мы писали ранее, 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша отправила в нокдаун 21-летнюю соперницу, а рефери остановил избиение. Их поединок состоялся на турнире Shamrock FC 326 в США.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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