У Альвареса отобрали один титул, завоеванный в бою с Головкиным

Сегодня, 14:27

Мексиканец отказался внести санкционный взнос Международной боксерской организации

Сауль Альварес. Фото AFP
Сауль Альварес. Фото AFP

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль "Канело" Альварес (50-1-2, 34 КО) лишен титула Международной боксерской организации (IBO). После боя с Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с казахстанцем. Это означает, что титул организации теперь стал вакантным.

IBO основана в 1988 году и считается пятой по значимости организацией в профи-боксе. Сейчас из известных боксеров титулом IBO владеет лишь британский супертяж Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), у которого также есть пояса WBA (Super), WBO и IBF.

Напомним, обладатель титулов WBC, WBA Super и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин раздельным решением судей уступил мексиканцу Саулю Альваресу. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

В сети уже появились судейские записки боя Головкин – Альварес. Интересно, что мнение судей сошлось в 8 раундах из 12.

Сразу после боя Головкин отказался комментировать свое поражение, отправившись за помощью к медиками – в раздевалке ему наложили восемь швов на рассечение над правым глазом. К слову, Альварес также покинул ринг с рассечением, но только под левым глазом.
бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, IBO

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Источник:

isport.ua

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