У Деонтейя Уайлдера возникли трудности с поиском соперника после отказа Фьюри

Чемпиону мира не могут найти достойного соперника

Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

У Деонтейя Уайлдера возникли трудности с поиском соперника после отказа Фьюри //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94b/611/5c794b6115f97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94b/611/5c794b6115f97.jpg 2019-03-01T17:11:23+02:00 Бокс Чемпиону мира не могут найти достойного соперника

Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) остался без оппонента после того, как британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отказался от реванша. Бойцы встретились в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) – их очная схватка завершилась вничью.

Стороны продолжительное время вели переговоры и были близки к незамедлительному реваншу, но все изменилось после того, как Фьюри заключил сопромоутерский контракт с Бобом Арумом (Top Rank) и телеканалом ESPN.

По словам менеджера Уайлдера Шелли Финкеля, следующий поединок чемпион проведет 18 мая в Нью-Йорке или в Лас-Вегасе (США). Имя оппонента пока что неизвестно. Предположительно, следующим соперником Уайлдера должен стать соотечественник Доминик Бризил (20-1, 18 КО), обязательный претендент по линии WBC.

Правда, ранее WBC постановил, что Бризил и британец Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) определят "временного" чемпиона мира, а победитель их очной схватки должен незамедлительно встретиться с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.

"Сейчас мне сложно ответить на эти вопросы. Мы будем принимать решение коллегиально. Да, есть обязательный претендент Бризил, но мы уже санкционировали проведение боя за "временный" титул. Необходимо собраться, обсудить и решить проблему. Но в любом случае, мы поддержим любое решение Уайлдера, поскольку он придерживался всех наших решений", – объяснил ситуацию президент WBC Маурисио Сулейман.

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