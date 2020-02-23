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У Джошуа спросили, хочет ли он боя с Фьюри: прозвучал ответ, который явно не в пользу Усика

23 февраля, 18:23

По словам промоутера Джошуа, тот согласен быть следующим соперником Фьюри: так что Усик отходит на третий план

Глава промоутерской компании Matchboxing Эдди Хирн заявил, что его главный клиент чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри. Напомним, ранним утром 23 февраля по киевскому времени Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.

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"Я уже поговорил с Энтони Джошуа. Он хочет быть следующим соперником Фьюри, – цитирует Эдди Хирна BoxingScene. – Мы обязаны организовать эту встречу. У нас никогда не было возможности свести двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сделаем все, чтобы этот поединок состоялся, обещаю. Энтони нравится Тайсон, и у него нет перед ним ни малейшего страха. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира"

Отметим, что проведение боя Джошуа – Фьюри – явно не в пользу Александра Усика. Напомним, в 2020 году Энтони должен встретиться с украинцем как обязательным претендентом на титул WBO. Перед этим Джошуа проведет бой с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Усик согласился отсрочить свой поединок с Энтони с условием, что будет следующим в очереди. Однако теперь бой Усик – Джошуа в 2020-м оказался под очень большим вопросом. По сути, украинец отошел для Энтони на третий план.

Видео боя Фьюри – Уайлдер

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Как мы писали ранее, Уайлдер может потребовать реванш с Фьюри, но у него всего месяц на раздумья. Ранее президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между этими бойцами.

Смотрите, как боксер выпал с ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источник: Boxing Scene

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