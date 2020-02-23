У Джошуа спросили, хочет ли он боя с Фьюри: прозвучал ответ, который явно не в пользу Усика

Глава промоутерской компании Matchboxing Эдди Хирн заявил, что его главный клиент чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри. Напомним, ранним утром 23 февраля по киевскому времени Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.
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"Я уже поговорил с Энтони Джошуа. Он хочет быть следующим соперником Фьюри, – цитирует Эдди Хирна BoxingScene. – Мы обязаны организовать эту встречу. У нас никогда не было возможности свести двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сделаем все, чтобы этот поединок состоялся, обещаю. Энтони нравится Тайсон, и у него нет перед ним ни малейшего страха. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира"
Отметим, что проведение боя Джошуа – Фьюри – явно не в пользу Александра Усика. Напомним, в 2020 году Энтони должен встретиться с украинцем как обязательным претендентом на титул WBO. Перед этим Джошуа проведет бой с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Усик согласился отсрочить свой поединок с Энтони с условием, что будет следующим в очереди. Однако теперь бой Усик – Джошуа в 2020-м оказался под очень большим вопросом. По сути, украинец отошел для Энтони на третий план.
Видео боя Фьюри – Уайлдер
Как мы писали ранее, Уайлдер может потребовать реванш с Фьюри, но у него всего месяц на раздумья. Ранее президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между этими бойцами.
Смотрите, как боксер выпал с ринга еще до боя
Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри
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