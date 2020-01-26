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"У Фьюри подушки вместо кулаков. Какой нокаут?": Уайлдер жестко ответил на угрозы "Цыганского короля"

26 января, 16:29

Американский супертяж дал понять, что быстро "вырубит" Фьюри, если тот попробует пойти в атаку

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал заявление Тайсона Фьюри, ранее пригрозившего нокаутировать "Бронзового бомбардировщика" в реванше 22 февраля. Напомним, Фьюри пообещал Уайлдеру нокаут во втором раунде.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

"Они хотят нокаутировать меня за два раунда? Не знаю. Неужели они пытаются переиграть меня на моем поле? Я не знаю, что будет делать Фьюри. Он сумасшедший. Но если он в это верит, то мне нужно воспринимать его слова всерьез, – заявил Деонтей Уайлдер. – Не думаю, что он нокаутирует меня. Он не показал никаких предпосылок для этого. В первом бою я не чувствовал силу его ударов. Мне кажется, что у Тайсона подушки вместо кулаков. Да, у него есть навыки, но нет мощи"

Уайлдер и Фьюри

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images

"Разумеется, если Фьюри будет заряжен на быстрый нокаут, то бой должен пойти по моему плану. Если Тайсон пойдет вперед, то даст мне возможность донести удар", – добавил Деонтей Уайлдер

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Отметим, что первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Смотрите недавнюю встречу Уайлдера и Фьюри

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: isport.ua

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