"У Фьюри подушки вместо кулаков. Какой нокаут?": Уайлдер жестко ответил на угрозы "Цыганского короля"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал заявление Тайсона Фьюри, ранее пригрозившего нокаутировать "Бронзового бомбардировщика" в реванше 22 февраля. Напомним, Фьюри пообещал Уайлдеру нокаут во втором раунде.
"Они хотят нокаутировать меня за два раунда? Не знаю. Неужели они пытаются переиграть меня на моем поле? Я не знаю, что будет делать Фьюри. Он сумасшедший. Но если он в это верит, то мне нужно воспринимать его слова всерьез, – заявил Деонтей Уайлдер. – Не думаю, что он нокаутирует меня. Он не показал никаких предпосылок для этого. В первом бою я не чувствовал силу его ударов. Мне кажется, что у Тайсона подушки вместо кулаков. Да, у него есть навыки, но нет мощи"
"Разумеется, если Фьюри будет заряжен на быстрый нокаут, то бой должен пойти по моему плану. Если Тайсон пойдет вперед, то даст мне возможность донести удар", – добавил Деонтей Уайлдер
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Отметим, что первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.
Смотрите недавнюю встречу Уайлдера и Фьюри
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