У Головкина сорвался первый бой после победы над Деревянченко

Поединок должен был состояться весной, но будет пересен ближе к концу лета

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин, победивший ранее Сергея Деревянченко получил травму ноги и не сможет выйти на бой против поляка Камила Шеремета. Бой должен был состоятся в марте-апреле, но из-за травмы чемпиона его перенесут на лето, сообщает ESPN.

Также сообщается о прекращении сотрудничества Головкина и компании по спортивному питанию и физподготовке SNAC, основанной известным фармакологом Виктором Конте. Головкин хотел с его помощью готовится к бою с Шереметой, но вскоре стороны прекратили сотрудничество.

"Мы делали все, что могли, чтобы помочь Геннадию, но он просто не смог сделать то, что мы от него хотели, – сказал Конте. – Если коротко, я попросил его покинуть наш центр, потому что он не выполнил того, о чем мы договорились до начала подготовки. Однако я желаю ему удачи в будущем".

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Напомним, что сегодня украинский боксер Александр Усик явил миру новый авторский стих. Украинский супертяж снова ударился в поэзию – Александр призывает "надеяться на Небо, а не на себя красивых".

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Ранее мы сообщали, что бой Усика и британца Чисоры в Лондоне переносится – ориентировочно, на 23 мая. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, причина – проблемы Александра с локтем.

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Видео: Instagram

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