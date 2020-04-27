У Ломаченко появились проблемы с организацией следующего боя из-за коронавируса

Боб Арум заявил, что не сможет оперативно вернуть боксера в США

Глава промоутерской компании "Top Rank" Боб Арум в одном из своих интервью поведал о том, что в настоящий момент на неопределенное время не сможет работать со своим подопечным украинцем Василием Ломаченко, который прибывает на родине в Украине находясь на самоизоляции.

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"Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США", – сказал Арум.

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Напомним, из-за коронавируса бой Ломаченко – Лопес в Нью-Йорке перенесли с 30 мая на неопределенный срок. При этом соперник Василия наотрез отказывается выходить против него в ринг, если поединок решат проводить без зрителей.

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Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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