"У нас есть устная договоренность": отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер непобежденного чемпиона легкого веса UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что если его сын в будущем все же выйдет в ринг против Флойда Мейвезера, тогда им в подготовке будет помогать Анатолий Ломаченко, который является тренером и отцом Василия Ломаченко. Ранее мы писали, что менеджер Нурмагомедова попросил преклонить перед королем колени.

"Если этот бой сделают, то моя задача – работать с Анатолием Ломаченко вместе. Это лучший дуэт отец-сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договоренность", – сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube блогеру Игорю Рыбакову.

Напомним, что слухи о боксерском матче между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым не утихают уже несколько лет. Легендарный чемпион мира в пяти весовых категориях даже назвал сумму, за которую он готов разделить ринг с Нурмагомедовым, – 600 миллионов долларов. Правда Мейвезер уточнил, что за эти же деньги мог бы подраться и с Конором Макгрегором и с Хабибом в один и тот же день.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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