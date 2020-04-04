Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"У нас есть устная договоренность": отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера

4 апреля, 09:49

Максим Перепелица

Анатолий Ломаченко может стать тренером Хабиба, чтобы подготовить россиянина к поединку

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер непобежденного чемпиона легкого веса UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что если его сын в будущем все же выйдет в ринг против Флойда Мейвезера, тогда им в подготовке будет помогать Анатолий Ломаченко, который является тренером и отцом Василия Ломаченко. Ранее мы писали, что менеджер Нурмагомедова попросил преклонить перед королем колени.

"Если этот бой сделают, то моя задача – работать с Анатолием Ломаченко вместе. Это лучший дуэт отец-сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договоренность", – сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube блогеру Игорю Рыбакову.

Напомним, что слухи о боксерском матче между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым не утихают уже несколько лет. Легендарный чемпион мира в пяти весовых категориях даже назвал сумму, за которую он готов разделить ринг с Нурмагомедовым, – 600 миллионов долларов. Правда Мейвезер уточнил, что за эти же деньги мог бы подраться и с Конором Макгрегором и с Хабибом в один и тот же день.

Смотрите также, как Ломаченко дрифтует в свободное время:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс MMA UFC Флойд Мейвезер Анатолий Ломаченко Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавирусаБокс
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
"Экономике будут вилы. Почему мы не говорим о водке?": Усик выплеснул все эмоции по коронавирусуБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс
"Это был фейк. Простите!" Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверяхБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...