"У него больше достижений": Джошуа сделал выбор между Усиком и Пулевым

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа предпочитает провести бой против украинца Александра Усика, а не болгарина Кубрата Пулева. Напомним, что оба претендента являются обязательными – первый по линии WBO, а второй – IBF.

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"У меня действительно есть предпочтение, но я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого парня. Я предпочитаю подраться с более сильным бойцом, по крайней мере на бумаге. Они оба серьезные боксеры, но я желаю биться с лучшим. Не хочу много говорить, поскольку в прошлом году я делал ошибки, недооценивая людей. Я буду считать обоих оппонентов убийцами. Я выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним, поскольку он действительно хорош", – признался Джошуа.

Как мы писали ранее, в бою с Джошуа букмекеры дают Усику больше шансов, чем Руису, которого британец недавно перебоксировал в Саудовской Аравии.

Ранее в сети появилась информация, что Усик сначала проведет поединок против Дерека Чисоры, а потом сразится с Джошуа. Правда, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет.

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Усик угрожает фанатам Видео: Instagram

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