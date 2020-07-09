Українська
$ 26,95
30,43
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

У поединка Ломаченко – Лопес новая дата: его хотят перевести на систему "плати и смотри"

9 июля, 10:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Организаторы не смогут собрать на трибунах большое количество зрителей

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил новую дату проведении боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом. Ранее мы писали, что Лопес пошел матами на Ломаченко, рассказав, что он выбьет своими кулаками из тела украинца.

"Рабочей датой поединка Ломаченко – Лопес было 19 сентября, но теперь он будет переведен на систему pay-per-view (плати и смотри), а это означает, что новая ориентировочная дата – 3 октября.

Прямо сейчас, когда вспышка коронавируса случилась в Неваде, мы не могли запланировать бой даже при ограниченном количестве зрителей. У нас еще есть время, надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы бой посетило две или 2,5 тысячи зрителей", – сказал Арум в интервью boxingscene.com.

Реклама

Как мы писали ранее, аналитики называют Ломаченко фаворитом в бою с пока что непобедимым Лопесом. Вероятность выигрыша украинца в поединке оценивают в 72 процента, победы американца гондурасского происхождения – в 24 процента, а ничьей – в 4 процента.

Кстати, накануне друг Василия, экс-чемпион мира Александр Гвоздик дал прогноз на предстоящий бой, заявив, что Лопес может нокаутировать Ломаченко.

Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше Владимира
Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше ВладимираБокс
Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессии
Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессииБокс
133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде
133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раундеБокс
"Сумасшествие – впервые бой отменили на последней неделе": украинец – о коронавирусе и чемпионском поединкеБокс
Украинец нарасхват: боксер Деревянченко получил два предложения от чемпионов
Украинец нарасхват: боксер Деревянченко получил два предложения от чемпионовБокс
Старички в огне: вслед за Тайсоном и Холифилдом в ринг возвращается и
Старички в огне: вслед за Тайсоном и Холифилдом в ринг возвращается и "Золотой мальчик"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять