У поединка Ломаченко – Лопес новая дата: его хотят перевести на систему "плати и смотри"

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил новую дату проведении боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом. Ранее мы писали, что Лопес пошел матами на Ломаченко, рассказав, что он выбьет своими кулаками из тела украинца.

"Рабочей датой поединка Ломаченко – Лопес было 19 сентября, но теперь он будет переведен на систему pay-per-view (плати и смотри), а это означает, что новая ориентировочная дата – 3 октября. Прямо сейчас, когда вспышка коронавируса случилась в Неваде, мы не могли запланировать бой даже при ограниченном количестве зрителей. У нас еще есть время, надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы бой посетило две или 2,5 тысячи зрителей", – сказал Арум в интервью boxingscene.com.

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Как мы писали ранее, аналитики называют Ломаченко фаворитом в бою с пока что непобедимым Лопесом. Вероятность выигрыша украинца в поединке оценивают в 72 процента, победы американца гондурасского происхождения – в 24 процента, а ничьей – в 4 процента.

Кстати, накануне друг Василия, экс-чемпион мира Александр Гвоздик дал прогноз на предстоящий бой, заявив, что Лопес может нокаутировать Ломаченко.

Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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