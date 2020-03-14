У украинского боксера из-за коронавируса сорвался титульный бой

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко не сможет побороться за вакантный титул WBC Asia – его бой против экс-чемпиона WBC International Silver Джонни Мюллера, который должен был пройти 28 марта в Карлсруэ, отменен из-за пандемии коронавируса.

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"Ситуация не из приятных, но сейчас главное – здоровье всех людей. Я был в хорошей форме, подготовка была на завершающей стадии, кемп был отличный. Спасибо за это моей команде и спарринг-партнерам. Я не унываю, немного отдохну и снова в зал – тяжело тренироваться ради достижения цели", – написал Сиренко в Facebook.

Сиренко провел 13 поединков в профи и все выиграл, при этом 12 из них – досрочно. В рейтинге boxrec.com 25-летний украинец занимает 87-е место в мире.

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Его несостоявшийся оппонент Мюллер имеет в своем послужном списке 21 победу (14 – нокаутом), две ничьих и девять поражений, в том числе от Александра Усика в 2015 году. Он занимает 88-е место в рейтинге супертяжелого веса на сайте boxrec.com.

Отметим, что организаторам пришлось отменить и второй бой в профи другого украинца Виктора Выхриста, который должен был выйти на ринг 21 марта в Германии.

Кстати, ранее Александр Усик рассказал, как борется с вирусом и что для этого надо есть. На данный момент украинский супертяж чувствует себя великолепно.

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