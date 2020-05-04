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У жены украинского боксера во время исполнения "Макарены" неожиданно вспорхнула юбка

4 мая, 16:34

Олег Люлька

Отмечая появление "нового члена семьи", Тарас Шелестюк и его супруга Алина выдали зажигательный танец

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк и его сексапильная супруга Алина на карантине выдали суперзажигательный танец. Апофеозом драйвого Instagram-выступления пары, проживающей в Голливуде, стала комбинация из пикантно вспорхнувшей юбки Алины и жаркого поцелуя девушки со спортсменом.

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INSTAGRAM

Напомним, что на днях боксер Тарас Шелестюк сделал жене Алине шикарный подарок – белоснежный автомобиль, украшенный ярко-красным бантом. "В детстве всегда мечтал о машине... А сейчас могу позволить покупать машины, как подарок для своей семьи! Мечты сбываются, нужно только верить и не отступать в трудные моменты", – признался Тарас Шелестюк, нежно назвавший авто "новым членом их семьи".

INSTAGRAM

Отметим, что украинский боксер Тарас Шелестюк выступает в первом среднем весе. В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, после чего переехал в США. За свою профессиональную карьеру 34-летний украинец провел 17 боев, в которых одержал 17 побед.

Ранее эффектная жена Шелестюка уже поражала публику эротическим танцем. Пластичные движения Алины привели ее поклонников в восторг.

Алина Шелестюк – танец Видео: Instagram

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Макарена танец боксер Тарас Шелестюк Алина Шелестюк WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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