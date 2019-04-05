Уалдер: "Кличко лучше не выходить в ринг против меня – я выхожу убивать"

Американский боксер снова пугает украинского экс-чемпиона

Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

Уалдер: "Кличко лучше не выходить в ринг против меня – я выхожу убивать" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/707/0d4/5ca7070d47a9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/707/0d4/5ca7070d47a9e.jpg 2019-04-05T10:43:48+03:00 Бокс Американский боксер снова пугает украинского экс-чемпиона

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что экс-чемпион мира украинец Владимир Кличко не захочет встречаться с ним в ринге в случае возвращения. Ранее мы писали о беспроигрышной комбинации Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда.

"Давайте посмотрим, что он сделает. Пусть для начала вернется и наберет форму. Он ведь и перед Джошуа не дрался два года или сколько там? Он вышел и проиграл. Но это по-прежнему имя – это все еще Кличко. Он творил невероятные вещи – этого у него не отнять. Я многому научился, когда ездил к нему в лагерь. Ему лучше не выходить в ринг против меня – я выхожу убивать. Я не играю в игрушки. Если честно, не думаю, что он захочет бой против меня. Кличко мог много раз меня вызвать, но никогда не упоминал моего имени. Никто не говорит "Деонтей Уайлдер", потому что все знают, что это тяжело", – сказал Уайлдер.

Ранее мы писали, что Владимиру Кличко бросил вызов немец, избитый Виталием в Москве. Мануэль Чарр, погоревший на анаболиках, хочет поквитаться с младшим Кличко за поражение от старшего.

Также сообщалось, что Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

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