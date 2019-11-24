Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса

Стала известна статистика боя между американским чемпионом Деонтеем Уайлдером и кубинским претендентом Луисом Ортисом. Напомним, Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Уайлдер – Ортис видео нокаута уже есть на нашем сайте.
Как видно по статистике, боксеры нанесли примерно одинаковое количество ударов (184 против 179), но Ортис был немного точнее – 19,6 % точных у кубинца против 18,5% у американца. Также Луис имел подавляющее преимущество по количеству ударов на силу – он выбросил 102 панча, но только 28 из них оказались точными (27,5%). Уайлдер нанес 54 силовых удара, но при этом 17 из них достигли цели (31,5%), в том числе и решающий в седьмом раунде.
Ранее мы писали, что Уайлдер проигрывал по очкам на момент нокаута. Судьи отдали американцу только один раунд из шести завершенных.
Перед главным поединком вечера мексиканец Лео Санта Крус победил Мигеля Флореса и завоевал титул чемпиона мира в четвертой весовой категории. Поединок прошел под подавляющим преимуществом Лео и завершился единогласным решением судей – 115:112, 117:110, 117:110.
Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.
А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:
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