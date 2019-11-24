Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса

/ Фото: Getty Images

Стала известна статистика боя между американским чемпионом Деонтеем Уайлдером и кубинским претендентом Луисом Ортисом. Напомним, Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Уайлдер – Ортис видео нокаута уже есть на нашем сайте.

Как видно по статистике, боксеры нанесли примерно одинаковое количество ударов (184 против 179), но Ортис был немного точнее – 19,6 % точных у кубинца против 18,5% у американца. Также Луис имел подавляющее преимущество по количеству ударов на силу – он выбросил 102 панча, но только 28 из них оказались точными (27,5%). Уайлдер нанес 54 силовых удара, но при этом 17 из них достигли цели (31,5%), в том числе и решающий в седьмом раунде.

Статистика ударов боя Уайлдер – Ортис. Фото: boxingscene.com

Ранее мы писали, что Уайлдер проигрывал по очкам на момент нокаута. Судьи отдали американцу только один раунд из шести завершенных.

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Луис Ортис / Фото: Getty Images

Перед главным поединком вечера мексиканец Лео Санта Крус победил Мигеля Флореса и завоевал титул чемпиона мира в четвертой весовой категории. Поединок прошел под подавляющим преимуществом Лео и завершился единогласным решением судей – 115:112, 117:110, 117:110.

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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