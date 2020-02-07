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"Уайлдер был слишком легким": какие проблемы ранее возникали у чемпиона при подготовке к Фьюри

7 февраля, 23:04

Тренер американского "Бомбардировщика" рассказал о допущенных ошибках и травмах

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

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22 февраля в США состоится бой-реванш между чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и претендентом на титул, британцем Тайсоном Фьюри. Их предыдущее столкновение в декабре 2018 года завершилось ничьей. Тренер Уайлдера Джей Дис рассказал о подготовке американца к первому бою против Тайсона Фьюри и возникших при этом проблемах.

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"В прошлый раз, когда Уайлдер боксировал против Фьюри, у него была травма руки. Деонтей успел залечить повреждение, но времени на подготовку у него оставалось мало. Помимо этого Уайлдер был слишком легким. Он не соблюдал нормы питания и не ел столько, сколько требуется. Но сейчас он в порядке и готов на все 100%. Спарринги проходят отлично, мы с нетерпением ждем встречи с Тайсоном", – цитирует Диса World Boxing News.

Смотрите промо боя Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

Ранее Тайсон Фьюри рассказал о своей нестандартной программе подготовки к поединку за титул WBC против Деонтея Уайлдера:

"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин – так они укрепляются. Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы действительно укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже собираюсь попробовать", – рассказал Фьюри.

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тренер боксеры супертяжелый вес реванш Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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