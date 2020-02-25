Уайлдер думает уволить тренера, выбросившего полотенце в реванше с Фьюри

"У меня оставалось еще пять раундов. Я все еще был в бою", - негодует поверженный американец

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подумывает уволить ассистента своего тренера Марка Бреланда за то, что тот выбросил полотенце в реванше против Тайсона Фьюри.По словам поверженного "Бронзового бомбардировщика", он проведет беседу с Бреландом, по итогам которой определится, останется ли тот в команде американца.

"Я расстроен Марком. Мы обсуждали такую ситуацию еще много лет назад, – поведал Деонтей Уайлдер. – Это не эмоциональные слова, это дело принципа. Я воин, я чемпион, я лидер, я правитель. Если я проиграю, пусть меня унесут на щите. Я выходу в ринг, чтобы убить своего соперника. И принимаю то же по отношению к себе. Поэтому я говорил своей команде – никогда, ни при каких обстоятельствах не выбрасывать полотенце"

"Бреланд выбросил полотенце из лучших побуждений? Я понимаю, что так он проявил свою заботу обо мне и пытался делать то, что считал правильным, но это моя жизнь и моя карьера, и он должен принять мои желания. У меня еще оставалось пять раундов. Независимо от того, как это все выглядело, я все еще был в бою", – добавил Уайлдер В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

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Напомним, на минувших выходных британец Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский король" завладел чемпионским поясом по версии WBC, одержав победу техническим нокаутом над ранее непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером. В третьем и пятом раундах Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом угол американца выбросил белое полотенце, сигнализировав о сдаче.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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