Уайлдер едва не покончил жизнь самоубийством: "Пистолет лежал у меня на коленях"

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, жаждущий нокаутировать Тайсона Фьюри в реванше 22 февраля, сделал серьезное признание о периоде своей жизни, когда он еще не был звездой. Оказывается, непобедимый "Бронзовый бомбардировщик" едва не свел счеты с жизнью.

"У всех нас есть история из прошлого. Мы все пришли откуда-то, чтобы сделать себя такими, какие мы сейчас есть, – рассказал 34-летний Деонтей Уайлдер. – В 19 и 20 лет у меня было много трудностей в жизни. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и большие мечты, мои мысли были о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить"

"Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни. Вы не задумываетесь о том, как это повлияет на твою семью, дочь, других детей и так далее. С такими мыслями в голове вы просто становитесь эгоистами. Вы думаете только о боли, которую испытываете в данный момент", – поделился воспоминаниями о том периоде Деонтей Уайлдер

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Напомним, первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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