Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов

Отвечаем на главные вопросы перед большим поединком: когда бой, во сколько начало и где смотреть трансляцию

Грандиозный бой ожидает фанатов бокса в этот уикенд! Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, которые полтора года назад устроили эпическую драку с ничейным результатом, снова выйдут в ринг. На кону будет стоят пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, а бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Интриги противостоянию добавляет тот факт, что оба боксера за свою профессиональную карьеру ни разу не проигрывали!

Когда начало боя Уайлдер – Фьюри: главный поединок вечера бокса в США начнется в 07:00 по киевскому времени – рано утром в воскресенье, 23 февраля. Трансляции на украинском ТВ не запланировано, смотреть бой Фьюри и Уайлдера можно на спутниковых каналах или в системе PPV. В ожидании поединка посмотрите, как Уайлдер и Фьюри толкались на пресс-конференции:

Где смотреть бой Уайлдер – Фьюри:

Реклама

РЕН ТВ (Россия)

BT Sport (Великобритания)

ESPN+ (США)

FOX PPV (США)

RPC Channel 4 (Панама)

K Sport 1 (Косово)

Ring.bg (Болгария)

Sport 1 (Венгрия)

Sport 2 (Чехия, Словакия)

SuperSport 8 (ЮАР)

ViaPlay PPV (Скандинавия)

Смотрите видео самого яркого нокаута в карьере Деонтея Уайлдера:

Кто фаворит реванша Уайлдер – Фьюри. Аналитики букмекерских контор считают этот бой практически равным, причем котировка на ничью, вместо традиционных для бокса 26, снижена до 18. Это значит, что эксперты не исключают вторую подряд ничью в поединке американского и британского боксеров. Коэффициент на победу Уайлдера составляет 1.85, а на победу Фьюри котировки чуть выше – 1.95.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама