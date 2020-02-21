Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов

21 февраля, 22:30

Отвечаем на главные вопросы перед большим поединком: когда бой, во сколько начало и где смотреть трансляцию

Грандиозный бой ожидает фанатов бокса в этот уикенд! Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, которые полтора года назад устроили эпическую драку с ничейным результатом, снова выйдут в ринг. На кону будет стоят пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, а бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Интриги противостоянию добавляет тот факт, что оба боксера за свою профессиональную карьеру ни разу не проигрывали!

Когда начало боя Уайлдер – Фьюри: главный поединок вечера бокса в США начнется в 07:00 по киевскому времени – рано утром в воскресенье, 23 февраля. Трансляции на украинском ТВ не запланировано, смотреть бой Фьюри и Уайлдера можно на спутниковых каналах или в системе PPV. В ожидании поединка посмотрите, как Уайлдер и Фьюри толкались на пресс-конференции:

Где смотреть бой Уайлдер – Фьюри:

Реклама

РЕН ТВ (Россия)
BT Sport (Великобритания)
ESPN+ (США)
FOX PPV (США)
RPC Channel 4 (Панама)
K Sport 1 (Косово)
Ring.bg (Болгария)
Sport 1 (Венгрия)
Sport 2 (Чехия, Словакия)
SuperSport 8 (ЮАР)
ViaPlay PPV (Скандинавия)

Смотрите видео самого яркого нокаута в карьере Деонтея Уайлдера:

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

Кто фаворит реванша Уайлдер – Фьюри. Аналитики букмекерских контор считают этот бой практически равным, причем котировка на ничью, вместо традиционных для бокса 26, снижена до 18. Это значит, что эксперты не исключают вторую подряд ничью в поединке американского и британского боксеров. Коэффициент на победу Уайлдера составляет 1.85, а на победу Фьюри котировки чуть выше – 1.95.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

где смотреть Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об УсикеБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс
"Уайлдер не дрался с тем, кто хотел бы сломать ребра каждым ударом": легенда бокса ответила за ТайсонаБокс
Ломаченко пошел атакой на украинские законы:
Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"Бокс
Одним ударом
Одним ударом "вырубили" Неймара и рефери: невиданный нокаут в тайском боксеБокс
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...