Уайлдер – Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

Все про супербой в Лас-Вегасе: анонс, прогнозы, комментарий каждого раунда, видео-повторы и яркие фото

Сегодня в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится один из самых ожидаемых поединков: на ринг выйдут скандальные супертяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. На кону битвы, которая состоится спустя 15 месяцев после ничьей, будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Чтобы ничего не пропустить, следите за нашим онлайном, а также читайте информацию о времени начала и расписании трансляция бой Уайлдер – Фьюри.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Напомним яркие моменты первого боя Уайлдер – Фьюри. У британского боксера проходили отличные серии, но он дважды побывал в нокдауне. В 12-м раунде даже казалось, что он уже не встанет.

После того эпического поединка американский боксер провел два поединка: поочередно нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Первый не продержался против Уайлдера и одного раунда, второй выдержал половину дистанции. В свою очередь, Тайсон Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Томом Шварцом, а также по очкам одолел Отто Валлина.

Уайлдер – известный нокаутер. Лишь два боя с его участием прошли всю отведенную для них дистанцию. Смотрите видео нокаута, который сам американец считает лучшим в карьере:

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Всего в активе 31-летнего Тайсона Фьюри 29 побед при одной ничьей. Послужной список Деонтея Уайлдера более внушительный – 42 победы и 1 ничья.

Уайлдер vs Фьюри / Фото: Reuters

Уайлдер – Фьюри: прогноз на бой

Аналитики букмекерских контор считают этот бой практически равным, причем котировка на ничью, вместо традиционных для бокса 26, снижена до 18. Это значит, что эксперты не исключают вторую подряд ничью в поединке американского и британского боксеров. Коэффициент на победу Уайлдера составляет 1.85, а на победу Фьюри котировки чуть выше – 1.95.

Наиболее вероятным исходом букмекеры видят досрочную победу Уайлдера нокаутом или техническим нокаутом (коэффициент 2.25). Если дойдет до оглашения записок судей, то тут фаворит – Фьюри (коэффициент 2.75). В победу Уайлдера по очкам почти не верят (12.0), как и в нокаут от Фьюри (6.00).

В ночь на 22 февраля состоялась процедура взвешивания перед боем Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Уайлдер показал на весах 104,4 кг, Фьюри — 123,8 кг. Разница в весе боксеров составила почти 20 килограмм!

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Расписание трансляция боя Уайлдер – Фьюри:

РЕН ТВ (Россия)

BT Sport (Великобритания)

ESPN+ (США)

FOX PPV (США)

RPC Channel 4 (Панама)

K Sport 1 (Косово)

Ring.bg (Болгария)

Sport 1 (Венгрия)

Sport 2 (Чехия, Словакия)

SuperSport 8 (ЮАР)

ViaPlay PPV (Скандинавия)

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Напомним, что перед повторным боем в среду Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции. Оказывается, "Цыганский король" плохо отозвался о матери американского чемпиона. Смотрите, как это было:

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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