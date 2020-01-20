Уайлдер – Фьюри: опубликовано угрожающее промо-видео боя гигантов супертяжелого веса

"Бронзовый бомбардировщик" пригрозил "Цыганскому королю", что на сей раз тот "уже не встанет"

Уайлдер - Фьюри / Фото: Reuters

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-0-1, 41 КО) поделился красочным промороликом грядущего реванша с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО), запланированного на 22 февраля. Соответствующее видео "Бронзовый бомбардировщик", ранее пообещавший повесить перчатки на гвоздь в случае досрочного поражения от Фьюри, выложил на своей странице в Instagram.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

При этом американский чемпион оставил послание своему британскому визави. Уайлдер пообещал, что в этот раз завершит начатое в 2018 году и отправит Фьюри в нокаут.

"У нас остались незаконченные дела. В этот раз ты не встанешь после того, как я тебя уложу", – пригрозил "Цыганскому королю" Деонтей Уайлдер

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Отметим, что первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Смотрите "свежую" пресс-конференцию Уайлдера и Фьюри

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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