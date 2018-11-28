Уайлдер и Фьюри помахали топорами на встрече с пожарными

В ближайшие выходные в Лос-Анджелесе состоится чемпионский бой в супертяжелом весе. Обладатель пояса по версии WBC Деонтей Уайлдер выйдет на ринг против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

А накануне поединка боксеры приехали в гости к пожарными, чтобы поблагодарить их за самоотверженную борьбу с пожарами, которые обрушились на Калифорнию. Уайлдер и Фьюри пофотографировались в спецодежде, помахали топорами и подарили пожарным билеты на свой бой.































Фьюри впервые после 2,5-летнего перерыва вернулся на ринг в этом июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде. В середине августа он по очкам победил итальянца Франческо Пьянету. 30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

Уайлдер, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг в этом марте – он в 10-м раунде техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса. 32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.