Уайлдер игнорирует Усика: "Следующим будет Фьюри, а затем победитель боя Руис – Джошуа"

Американский чемпион рассказал о своих планах на будущие бои

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подвел итоги боя с Луисом Ортисом, а также поделился планами на будущее. Напомним, Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде, хотя на тот момент проигрывал ему по очкам. Уайлдер – Ортис видео нокаута уже есть на нашем сайте.

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"Я был уверен в своих умениях и знал, что надо было делать. Мы понимали, что Ортис представляет серьезную угрозу. Вы сами могли это увидеть. Луис является очень умным бойцом. Однако наш план и заключался в этом. Мы намеренно отдали ему инициативу, я ждал, когда он устанет. Ранее я уже говорил, что мои оппоненты должны быть готовы к 12 идеальным раундам. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бабах и спокойной ночи. В очередной раз доказал это. Следующим соперником будет Тайсон Фьюри, а затем планирую объединить титулы с победителем боя Руис – Джошуа. Моя команда готова к бою с Фьюри. Надеюсь, что он тоже готов ко мне, – заявил Уайлдер.

Отметим, что американец проигнорировал интерес к себе со стороны украинца Александра Усика. Ранее желание драться с американцем Деонтеем Уайлдером высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!"- заявил Климас.

Напомним, именно Уайлдера называют самым опасным соперником для Усика в супертяжах. Такое мнение выразил известный британский тренер Дэйв Колдуэлл в эфире телеканала Sky Sports.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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