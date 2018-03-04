Уайлдер не без проблем нокаутировал Ортиса в бою за титул WBC

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) защитил свой титул в очень непростом бою с кубинцем Луисом Ортисом (28-1, 24 КО), нокаутировав его в 10-м раунде.

Ортис очень хорошо начал бой, выиграв четыре первых раунда, но на последних секундах 5-го Уайлдер отправил его в нокдаун двумя ударами правой. Шестой раунд также остался за чемпионом, а в седьмом уже Ортис был очень близок к досрочной победе – за 40 секунд до конца этого раунда кубинец потряс Уайлдера коротким контрударом правой, затем добавил левый прямой, и Деонтей со сверхусилиями продержался до гонга.

Восьмой раунд также уверенно выиграл Ортис, но в 9-м стало понятно, что Уайлдер уже восстановился – в конце раунда он провел очень хороший удар правой в голову Ортиса. А в десятом раунде наступила неожиданная развязка боя – сначала Уайлдер потряс Ортиса ударом правой, после чего, добавив еще несколько панчей, отправил кубинца в нокдаун. Ну, а когда Ортис поднялся – Уайлдер добил его серией ударов, которая закончилась правым апперкотом в голову.

Надо сказать, что Уайлдер и Ортис должны были встретиться 4 ноября 2017 года. Однако бой был отменен после того, как в допинг-пробах Луиса было обнаружено запрещенное вещество (диуретик).

После собственного расследования WBC не стал обвинять Ортиса в сознательном применении запрещенных препаратов и сохранил за ним третье место в рейтинге.

Уайлдер же встретился с Бермейном Стиверном и победил нокаутом в первом раунде.