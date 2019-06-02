Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Уайлдер о поражении Джошуа: "Вся его карьера – ложь, противоречия и подарки"

2 июня, 17:56

Чемпион мира жестко проехался по Джошуа после его поражения Руису

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

"Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера – ложь, противоречия и подарки. Фактов много. И сейчас мы понимаем, кто от кого бегал", – заявил Уайлдер.

Энди Руис победил Энтони Джошуа техническим нокаутом и стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO. Как мы сообщали, в бою с Руисом Джошуа четыре раза оказывался в нокдауне. Поединок был остановлен в седьмом раунде, когда Джошуа не смог внятно ответить рефери, готов ли продолжать поединок.

Как сообщалось ранее, Александра Усика не сумели распознать поклонники группы KAZKA. Начинающий украинский супертяж, вживую наблюдавший за избиением Джошуа, перед поединком в Нью-Йорке встретил свою знаменитую соотечественницу.

Усик в прошлом году защитил чемпионские пояса в тяжелом весе, нокаутировав Тони Белью. В мае Александр должен был дебютировать в супертяжах поединком с Карлосом Такамом, однако получил травму и бой пришлось отложить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, боксеры, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость " Уайлдер о поражении Джошуа: "Вся его карьера – ложь, противоречия и подарки"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

10 жизненных советов от вашего… кота

Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Победительница «Холостяк 9» подтвердила отношения с Добрыниным

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Может ли Савченко претендовать на пост министра обороны

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Онлайн финала Лиги чемпионов: "Ливерпуль" взял титул, всухую выиграв у "Тоттенхэма"

Вчера, 23:58

После шести кряду проигранных финалов Юрген Клопп, наконец, победил. Его "Ливерпуль" – лучший клуб Европы

Где смотреть финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Вчера, 21:41

Список трансляций главного матча года на ТВ и в интернете

Во сколько начало и где смотреть бой Энтони Джошуа – Энди Руис

Вчера, 21:12

Поединок за четыре чемпионских пояса пройдет в Нью-Йорке

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:35

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел

31 мая, 22:35

Чемпион мира сделал неожиданное заявление

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь