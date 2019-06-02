Уайлдер о поражении Джошуа: "Вся его карьера – ложь, противоречия и подарки"

Чемпион мира жестко проехался по Джошуа после его поражения Руису

Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

"Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера – ложь, противоречия и подарки. Фактов много. И сейчас мы понимаем, кто от кого бегал", – заявил Уайлдер.

Энди Руис победил Энтони Джошуа техническим нокаутом и стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO. Как мы сообщали, в бою с Руисом Джошуа четыре раза оказывался в нокдауне. Поединок был остановлен в седьмом раунде, когда Джошуа не смог внятно ответить рефери, готов ли продолжать поединок.

Как сообщалось ранее, Александра Усика не сумели распознать поклонники группы KAZKA. Начинающий украинский супертяж, вживую наблюдавший за избиением Джошуа, перед поединком в Нью-Йорке встретил свою знаменитую соотечественницу.

Усик в прошлом году защитил чемпионские пояса в тяжелом весе, нокаутировав Тони Белью. В мае Александр должен был дебютировать в супертяжах поединком с Карлосом Такамом, однако получил травму и бой пришлось отложить.

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