Уайлдер обратился к Джошуа: "Или давай драться, или отдавай свои пояса"

Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) продолжает настаивать на объединительном поединке против чемпиона WBA, IBF, IBO британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и призвал его выйти с ним на ринг. Слова американца приводит BoxingScene.

"Неприятно, что мне приходится бегать за Джошуа, чтобы подраться с ним. Это неправильно, у нас же не цирк. Давай драться. Я требую должного уважения – именно я в данный момент самый долгодействующий чемпион в супертяжелом весе. Разумеется, он может зарабатывать деньги и ничего не делая. Но Джошуа – не чемпион. Так что или давай драться, или отдавай свои пояса", – заявил Уайлдер.

5 ноября Деонтей Уайлдер брутально нокаутировал Бермейна Стиверна в очередной защите титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

А 29 октября в Кардиффе Джошуа ехническим нокаутом победил камерунца Карлоса Такама в рамках защиты титулов. На счету Джошуа 20 побед (20 нокаутов).

Добавим, что нокаут в бою Уайлдер – Стиверн признан лучшим в 2017 году. Американец смял своего соперника в первом же раунде.



