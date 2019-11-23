Уайлдер оказался легче Ортиса почти на 8 кг: результаты взвешивания

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис взвесились / Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе состоялась традиционная процедура взвешивания накануне боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера и кубинца Луиса Ортиса. Их битва состоится в ночь с субботы на воскресенье на арене MGM Grand. Уайлдер – Ортис онлайн уже доступен на нашем сайте.

К реваншу с Ортисом Уайлдер подошел с более тяжелым весом, чем перед их предыдущей встречей. Сегодня весы под ним показали 99,6 кг, а в тот раз он имел самый маленький вес со времен дебюта в профи (97,4 кг). Ортис за сутки до боя весил 107,3 кг.

Результаты взвешивания андеркарта боя Уайлдер – Ортис:

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Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг)

Лео Санта Крус (36-1-1, 19 KO) – 58,8 кг

Мигель Флорес (24-2, 12 KO) – 59,0 кг

Отборочный бой по линии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг)

Луис Нери (30-0, 24 KO) – 54,0 кг (перевес)

Эммануэль Родригес (19-1, 12 KO) – 53,5 кг

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Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)

Брэндон Фигероа (20-0, 15 KO) – 55,3 кг

Хулио Сеха (32-4, 28 KO) – 57,4 кг (перевес)

Как видим, два боя, которые должны состояться на разогреве у мегафайта были сорваны из-за перевеса у одного из его участников. При этом Луис Нери не вписался в свою весовую категорию уже во второй раз в карьере. В итоге организаторы исключили этот бой из программы вечера. Бой Фигероа против Сехи все же состоится, но на титул первый претендовать не будет.

Накануне боя Уайлдер посмеялся над Ортисом в дуэли взглядов перед реваншем супертяжей. "Этот бой не будет продолжаться все 12 раундов, – заявил Луис на пресс-конференции. – Либо он нокаутирует меня, либо я нокаутирую его".

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