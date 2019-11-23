Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Уайлдер оказался легче Ортиса почти на 8 кг: результаты взвешивания

23 ноября, 09:41

Американский боксер набрал вес перед повторным боем с кубинцем

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис взвесились

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис взвесились / Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе состоялась традиционная процедура взвешивания накануне боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера и кубинца Луиса Ортиса. Их битва состоится в ночь с субботы на воскресенье на арене MGM Grand. Уайлдер – Ортис онлайн уже доступен на нашем сайте.

К реваншу с Ортисом Уайлдер подошел с более тяжелым весом, чем перед их предыдущей встречей. Сегодня весы под ним показали 99,6 кг, а в тот раз он имел самый маленький вес со времен дебюта в профи (97,4 кг). Ортис за сутки до боя весил 107,3 кг.

Результаты взвешивания андеркарта боя Уайлдер – Ортис:

Реклама

Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг)
Лео Санта Крус (36-1-1, 19 KO) – 58,8 кг
Мигель Флорес (24-2, 12 KO) – 59,0 кг

Отборочный бой по линии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг)
Луис Нери (30-0, 24 KO) – 54,0 кг (перевес)
Эммануэль Родригес (19-1, 12 KO) – 53,5 кг

В тренде
Сенсация: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко
Роналду и Джорджина

Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)
Брэндон Фигероа (20-0, 15 KO) – 55,3 кг
Хулио Сеха (32-4, 28 KO) – 57,4 кг (перевес)

Как видим, два боя, которые должны состояться на разогреве у мегафайта были сорваны из-за перевеса у одного из его участников. При этом Луис Нери не вписался в свою весовую категорию уже во второй раз в карьере. В итоге организаторы исключили этот бой из программы вечера. Бой Фигероа против Сехи все же состоится, но на титул первый претендовать не будет.

Накануне боя Уайлдер посмеялся над Ортисом в дуэли взглядов перед реваншем супертяжей. "Этот бой не будет продолжаться все 12 раундов, – заявил Луис на пресс-конференции. – Либо он нокаутирует меня, либо я нокаутирую его".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Деонтей Уайлдер взвешивание Луис Ортис

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в МосквеБокс
Российский
Российский "Отец MMA" избит в Израиле: видео нокаута в бою Харитонов – ВасселлБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Боец ММА адским
Боец ММА адским "раскатом грома" уложил соперника на полБокс
Украинец оставил за спиной Тайсона и Формана: Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров
Украинец оставил за спиной Тайсона и Формана: Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеровБокс
Цыганский Король сошел с ума и бросил вызов Санта-Клаусу
Цыганский Король сошел с ума и бросил вызов Санта-КлаусуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...