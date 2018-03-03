Уайлдер – Ортис: когда бой и где смотреть

3 марта в Нью-Йорке состоится чемпионский бой в супертяжелом весе. На арене Barclays Center обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер встретится с экс-временным чемпионом WBA Луисом Ортисом.

32-летний американец Деонтей Уайлдер по прозвищу "Бронзовый Бомбардировщик" на профессиональном ринге провел 39 поединков и все выиграл. 38 раз он победил нокаутом. 28-летний кубинец Луис Ортис по прозвищу "Кинг Конг" на профессиональном ринге провел 28 боев и тоже все выиграл (24 раза – нокаутом).

Уайлдер должен был боксировать с Ортисом 4 ноября прошлого года, но незадолго до этого Ортис попался на использовании двух запрещенных препаратов. WBC не стал наказывать Луиса, а вот WBA дисквалифицировал его на год и лишил статуса обязательного претендента на титул. Перед боем с Уайлдером 3 марта Ортиса проверяли на допинг минимум семь раз раз и каждая проба была отрицательной.

Действующий чемпион мира фаворит в букмекерских конторах. Котировки на победу Уайлдера – 1.33, на победу Ортиса – 3.25, на ничью – 34.00.

Накануне боя Луис Ортис перевесил Деонтея Уайлдера: американец показал на весах 97,4 кг, Ортис оказался тяжелее на целых 12 кг – 109,4.

Где смотреть бой Уайлдер – Ортис

Sky Sports Action

Sky Sports Main Event

USA Showtime

Panama RPC Channel 4

Матч!ТВ

Онлайн на boxing-mma.com

Боксерский вечер в Нью-Йорке начнется в 17:30 по местному времени. Всего пройдет 12 поединков, а главный бой вечера Уайлдер – Ортис ожидается ближе к полуночи. Ориентировочное время начала боя по Киеву – в 06:00.

Чемпионский поединок Уайлдер – Ортис не покажут в Украине. В России в прямом эфире покажет канал Матч!ТВ. Начало трансляции разогревов в 04:00 по киевскому времени.