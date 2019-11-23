Уайлдер – Ортис: онлайн боя за титул чемпиона мира в хэвивейте

/ Фото: AFP

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В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет поединок между американским чемпионом мира Деонтеем Уайлдером и кубинским претендентом Луисом Ортисом. Ориентировочно поединок начнется около шести часов утра по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию боя.

ОНЛАЙН БОЯ УАЙЛДЕР – ОРТИС

Накануне боя Уайлдер посмеялся над Ортисом в дуэли взглядов перед реваншем супертяжей. "Этот бой не будет продолжаться все 12 раундов, – заявил Луис на пресс-конференции. – Либо он нокаутирует меня, либо я нокаутирую его".

"Эти ребята должны быть идеальными для 12 раундов. Я же должен быть идеальным только на две секунды. И в мгновение ока: "Бэм, детка! Доброй ночи". Вас ждет удовольствие. Это будет потрясающий бой, и я не могу ждать, детка. Бомбардировка!", – ответил ему Уайлдер.

Предыдущая встреча Уайлдер – Ортис:

Это будет второй бой межу этими боксерами. Впервые Уайлдер и Ортис должны были сойтись на ринге еще в 2017 году, но незадолго до поединка кубинец попался на употреблении допинга. Вместо этого Деонтей провел бой против канадца Бермейна Стиверна и уничтожил соперника уже в четвертом раунде. Кстати, нокаут в бою Уайлдер – Стиверн был признан лучшим в 2017 году.

Но от встречи с Ортисом Уалдеру было не уйти. К чести американца, он не стал прятаться и согласился на бой, несмотря на скандал с допингом. На тот момент оба боксера не имели поражений на профессиональном ринге. Уайлдер подошел к бою с самым минимальным весом со времен дебюта в профи – 97,4 кг. Почти столько же весил Александр Усик в своем дебютном бою против Чазза Уизерспуна, но украинец на 10 см ниже американца. Вес Ортиса составлял 109,4 кг.

/ Фото: AFP

Боксеры начали поединок неспешно, но уже к середине боя разогрелись и на ринге началась настоящая рубка. В пятом раунде Уайлдер потряс Ортиса и отправил соперника в нокдаун. Кубинец поднялся на ноги и сумел продержаться до гонга. А после небольшой передышки уже Ортис оказался в роли хищника и едва не отправил Уайлдера на канвас, но того от первого нокдауна в профессионально карьере спас гонг. Развязка боя наступила в 10-м раунде, когда Уайлдер дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Уайлдер – Ортис. Статистика боксеров:

34-летний Уайлдер провел на профессиональном ринге 42 поединка, 41 встречу выиграл (40 – нокаутом), а еще один бой завершился ничьей! На данный момент Деонтей возглавляет рейтинг боксеров с самым сокрушительным ударом в супертяжелом весе – 59% его боев завершились досрочно. Лишь Бермейн Стиверн и Тайсон Фьюри смогли пройти всю дистанцию против него.

Все нокауты в карьере Уайлдера:

На счету 40-летнего Ортиса 31 победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) и единственное поражение от Уайлдера, поэтому кубинец будет крайне мотивирован взять реванш у американца.

Со времени своего предыдущего поединка Уалдйер успел провести два боя, а Ортис – три. Американец разошелся миром с Тайсоном Фьюри и нокаутировал Доминика Бризила, кубинец досрочно одолел Развана Кожану и Трэвиса Кауффмана, а Кристиана Хаммера победил по очкам.

Уайлдер – Бризил Видео: AFP

Букмекеры о бое Уайлдер – Ортис:

Букмекеры считают Уайлдера фаворитом боя: коэффициент на победу американца – 1.17, на ничью – 26.00, на победу Ортиса – 5.00. Досрочная победа Уайлдера оценивается коэффициентом 1.30, шансы Ортиса победить нокаутом или другим способом до истечения 12-ти раундов – 6.50. Что касается раунда, в котором Деонтей вырубит Луиса, то здесь у букмекеров фаворитом стоит шестая трехминутка (9.50).

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Ранее желание драться с американцем высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!".

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