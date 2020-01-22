"Уайлдер падал, но Кличко его не вырубал": бывший тренер украинца опроверг слухи о нокауте

Джонатон Бэнкс, который готовил Владимира, рассказал, как все было в тренировочном лагере на самом деле

В свое время Кличко нокаутировал Уайлдера / Фото: AFP

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Джонатон Бэнкс, который тренировал Владимира Кличко после смерти Эммануэля Стюарда в 2012 году, опроверг недавнее утверждение о том, что нынешний чемпион WBC Деонтей Уайлдер был нокаутирован во время спарринга с Кличко. В недавнем интервью Sky Sports, Диллиан Уайт, который также приглашался в лагерь Кличко, утверждал, что был свидетелем спарринг-сессии, на которой бывший украинский чемпион хладнокровно нокаутировал Уайлдера.

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Однако Бэнкс, который лично следил за американцем во время того тренировочного лагеря, опроверг информацию о нокауте. По словам наставника, Кличко действительно отправил Деонтея на канвас, но это не был жесткий нокаут.

"Уайлдера и всех остальных спарринг-партнеров выбирал я. Отправил ли Владимир Деонтея в жесткий нокаут в спарринге? Нет, это неправда, такого не было. Падал ли Уайлдер? Да, падал", – с уверенностью заявил на днях Бэнкс.

Отметим, что на данный момент Уайт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Уайлдер. На 22 февраля у американского "Бомбардировщика" запланирован повторный поединок с другим британцем – Тайсоном Фьюри. А в контракте у Уайлдера, говорят, значится и третий бой с "Цыганским королем". Ранее мы писали, что Джошуа жаждет убрать Фьюри с дороги к объединительному бою с Уайлдером.

Смотрите промо боя Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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