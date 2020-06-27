"Уайлдер побьет Джошуа – 100 миллионов процентов": прогноз-провокация от самого болтливого чемпиона

Британский чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не сходит со страниц СМИ. На днях он заверил, что даст работу тренеру Уайлдера, который во время реванша выбросил полотенце. А теперь неугомонный боксер считает, что Деонтей Уайлдер без проблем победит всех остальных боксеров в Королевском дивизионе.

"Уайлдер побьет Джошуа – 100 миллионов процентов. Он побьет Джошуа, Уайта, Миллера... Одно прикосновение "Бронзового Бомбардировщика" и их лица пропадут навеки. Уайлдер может сделать с Джошуа и Уайтом то же, что и с Домиником Бризилом – нокаутировать их в первом раунде. У них нет навыков, как у меня, до которого нельзя дотронуться", – заявил Фьюри ютуб-каналу iFL TV.

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Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

"Я хочу увидеть, как они подерутся с Уайлдером, – провоцирует конкурентов Тайсон. – Они продолжают говорить о нем то и это, но при этом у них нет нормальной защиты – после прикосновения Деонтея их тут же не станет. Смогут ли они прессинговать его без обманных трюков и футворка? Пожалуйста. Они станут цифрами 44 и 45 в его рекорде. Я ставлю на Уайлдера, что он их обоих нокаутирует", – сказал Фьюри.

Напомним, что в феврале тренер Деонтея выбросил полотенце в 7 раунде второго боя между Фьюри и Уайлдером, что привело к поражению американца и потере пояса WBC.

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Ранее мы также сообщали, что Фьюри лишат звания чемпиона, если он предпочтет денежный бой с Джошуа, а не защиту пояса. WBC настаивает, чтобы "Цыганский король" дрался с британцем Диллианом Уайтом – сообщает fightnews.info со ссылкой на World Boxing News.

Смотрите, как проходило взвешивание Уайлдер – Фьюри перед их боем в феврале

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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