Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Уайлдер пообещал завершить карьеру, если проиграет нокаутом Фьюри

18 января, 10:26

Американский боксер планирует выступать еще шесть лет, если не проиграет британцу

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Реклама

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что завершит карьеру, если проиграет британцу Тайсону Фьюри нокаутом в ранних раундах. Напомним, реванш боксеров пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе. В 2018 году поединок боксеров завершился вничью, хотя Фьюри дважды побывал в нокдаунах. Мы сообщали, что Уайлдер посмеялся над ремнем Фьюри, а Фьюри пообещал его съесть. Боксеры провели дуэль взглядов.

"Я планирую выступать еще шесть лет. Но если он нокаутирует меня во втором раунде, я завершу карьеру. Я закончу выступать", – приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Уайлдер не спроста упомянул второй раунд – именно такие угрозы озвучил накануне Фьюри. Также в недавнем интервью Фьюри разъяснил, за счет чего собирается нокаутировать Уайлдера.

Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер УсикаБокс
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой аренеБокс
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ногБокс
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназом
Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...