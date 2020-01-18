Уайлдер пообещал завершить карьеру, если проиграет нокаутом Фьюри

Американский боксер планирует выступать еще шесть лет, если не проиграет британцу

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что завершит карьеру, если проиграет британцу Тайсону Фьюри нокаутом в ранних раундах. Напомним, реванш боксеров пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе. В 2018 году поединок боксеров завершился вничью, хотя Фьюри дважды побывал в нокдаунах. Мы сообщали, что Уайлдер посмеялся над ремнем Фьюри, а Фьюри пообещал его съесть. Боксеры провели дуэль взглядов.

"Я планирую выступать еще шесть лет. Но если он нокаутирует меня во втором раунде, я завершу карьеру. Я закончу выступать", – приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Уайлдер не спроста упомянул второй раунд – именно такие угрозы озвучил накануне Фьюри. Также в недавнем интервью Фьюри разъяснил, за счет чего собирается нокаутировать Уайлдера.

Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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