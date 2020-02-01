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"Уайлдер – самый жесткий панчер в истории": радикальный прогноз коуча Гвоздика на бой Деонтея и Фьюри

1 февраля, 14:14

Тедди Атлас считает, что американский "Бомбардировщик" оформит быстрый нокаут

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри / Фото: Reuters

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Известный тренер бывшего чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика американец Тедди Атлас дал смелый прогноз на второй бой супертяжей Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. 22 февраля на кону будет стоять чемпионский пояс WBC, который принадлежит "Бронзовому бомбардировщику" Уайлдеру. Ранее мы писали, что Фьюри и Уайлдер провели дуэль взглядов.

Тедди Атлас

Тедди Атлас / Фото: Getty Images

"Если брать один удар, только один удар, то я считаю, что Уайлдер – самый жесткий панчер в истории бокса. Также с список самых грозных панчеров входят Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис и Майк Тайсон. Они могли нанести урон ударами слева и справа. Но если говорить об одном ударе, то Уайлдер – лучший.

Я сделаю радикальный и смелый прогноз. Скажу, что Уайлдер может нокаутировать Фьюри во втором или третьем раунде. Я также могу предположить, что Уайлдер оформит нокаут позже. Но все же, учитывая его великолепную мощь, я предсказываю, что финал будет быстрым. Уайлдеру не хватает технических навыков, но он компенсирует это мощным одиночным ударом".

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Напомним, первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри.Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Смотрите также, что говорил о Тайсоне Фьюри генеральный директор K2 Александр Красюк

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Источник: Boxing Scene

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