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Уайлдер "сжалился" над тренером, из-за которого проиграл в бою с Тайсоном Фьюри

1 марта, 09:24

Американский боксер решил не увольнять наставника Марка Бреланда

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не станет увольнять своего тренера Марка Бреланда. Напомним, что американец разозлился на специалиста, после выброшенного им полотенца в проигранном Уайлдером реванше с Тайсоном Фьюри.

"Я – воин. Чувствую себя так же, как той ночью: если мне придется покинуть этот ринг, то только на щите. Но я осознаю, что моя команда руководствуется только моими интересами. Бреланд – по-прежнему часть моей команды, и мы ждем начала подготовки к третьему бою с Фьюри", — сказал Уайлдер.

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Как сообщалось ранее, Уайлдер решил воспользоваться пунктом в контракте и активировать незамедлительный реванш.

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Также мы рассказывали, что Трамп позвал в Белый дом "Цыганского короля", уничтожившего в ринге американца. Поверженного Тайсоном Фьюри Деонтея Уайлдера президент США тоже считает великим бойцом и также приглашает к себе в гости.

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

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