Уайлдер ворвался на взвешивание Фьюри и едва не устроил драку с его отцом

Сегодня, 19:53

Британский боксер взвешивался перед боем с Пьянетой


Сегодня в Белфасте во время официальной церемонии взвешивания накануне боя британца Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) и итальянца Франческо Пьянеты (35-4-1, 25 КО) состоялась небольшая потасовка между отцом Тайсона, Джоном Фьюри, и американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО).

Когда прибывшему в Великобританию чемпиону стало совсем грустно и скучно, он принялся орать во всю глотку свой фирменный клич – "Bomb Squad" (Отряд бомбардировщика – от прозвища Уайлдера "Бронзовый бомбардировщик").

Джон Фьюри сперва поприветствовал гостя британским рукопожатием, но затем неожиданно захотел набить ему морду. Как и полагается в таких случаях, держали Фьюри семеро.

Что касается самого взвешивания, то Фьюри оказался немного тяжелее своего соперника. Весы под британцем показали 117 кг, вес Пьянеты составил 115,4 кг.

Напомним, завтра состоится бой между Фьюри и Пьянетой, а уже в понедельник официально объявят о поединке между Фьюри и Уайлдером- британец попытается побить американца в Лас-Вегасе.

Фьюри был отстранен от бокса из-за употребления кокаина в 2015 году, когда британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

Вернулся Тайсон в ринг в июне этого года, победив досрочно албанца Сефера Сефери. После четвертого раунда соперник отказался от продолжения поединка.
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