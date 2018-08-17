Уайлдер ворвался на взвешивание Фьюри и едва не устроил драку с его отцом
Британский боксер взвешивался перед боем с Пьянетой
Сегодня в Белфасте во время официальной церемонии взвешивания накануне боя британца Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) и итальянца Франческо Пьянеты (35-4-1, 25 КО) состоялась небольшая потасовка между отцом Тайсона, Джоном Фьюри, и американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО).
Когда прибывшему в Великобританию чемпиону стало совсем грустно и скучно, он принялся орать во всю глотку свой фирменный клич – "Bomb Squad" (Отряд бомбардировщика – от прозвища Уайлдера "Бронзовый бомбардировщик").
Джон Фьюри сперва поприветствовал гостя британским рукопожатием, но затем неожиданно захотел набить ему морду. Как и полагается в таких случаях, держали Фьюри семеро.
Что касается самого взвешивания, то Фьюри оказался немного тяжелее своего соперника. Весы под британцем показали 117 кг, вес Пьянеты составил 115,4 кг.
Hahaha @Tyson_Fury yes champ pic.twitter.com/ygEkEn3QtK— Rocky Fielding (@Rocky87Fielding) 17 августа 2018 г.
Напомним, завтра состоится бой между Фьюри и Пьянетой, а уже в понедельник официально объявят о поединке между Фьюри и Уайлдером- британец попытается побить американца в Лас-Вегасе.
Фьюри был отстранен от бокса из-за употребления кокаина в 2015 году, когда британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.
Вернулся Тайсон в ринг в июне этого года, победив досрочно албанца Сефера Сефери. После четвертого раунда соперник отказался от продолжения поединка.
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