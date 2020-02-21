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Уайлдеру и Фьюри запретили смотреть в глаза друг другу перед повторным боем в Лас-Вегасе

21 февраля, 13:37

Скандальные боксеры не могут сдерживать свои эмоции

Непростые отношения между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри вынудили чиновников пойти на необычные меры. Напомним, перед повторным боем в среду Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции. Оказывается, "Цыганский король" нелицеприятно отозвался о матери американского чемпиона.

В связи с этим инцидентом Атлетическая комиссия штата Невада, в котором будет проходить поединок, лишила боксеров возможности провести традиционную битву взглядов на церемонии взвешивания. Пройти она должна в пятницу в 18:00 по местному времени (в ночь на субботу по киевскому). В частности исполнительный директор организации Боб Беннетт заявил:

"Комиссия приняла данное решение, поскольку пресс-конференция сказала сама за себя. Действия обоих боксеров, который толкали друг друга, не соответствуют имиджу бокса как элитного вида спорта. Таким образом, битва взглядов не в интересах здоровья и безопасности бойцов, публики и события в целом".

Узнайте гонорары Уайлдера и Фьюри в матче-реванше в Лас-Вегасе. Большую часть прибыли составит продажа телевизионных прав.

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