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Уайт объяснил свое поражение нокаутом Поветкину и заговорил о скором реванше

23 августа, 09:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский боксер считает, что ничего страшного для супертяжелого дивизиона не случилось

Неожиданно завершился поединок супертяжеловесов Диллиана Уайта и Александра Поветкина, который минувшей ночью состоялся в Великобритании. В борьбе за статус обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBC Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта.

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Несмотря на поражение, 32-летний британец не выглядел шокированным. После боя Диллиан сразу же подошел к промоутеру Эдди Хирну, даже прервав его интервью, и заговорил о реванше с россиянином. Уайт сказал, что он в порядке и хочет провести с "Витязем" второй поединок уже в 2020 году:

"В супертяжелом весе такое случается, я пропустил удар, хотя доминировал на протяжении всего боя. Можем мы провести реванш в декабре?"

Вероятность организации реванша сам Хирн оценил высоко, ведь оба боксера хотят встретиться снова. Возможно, Александр и желал бы как можно быстрее выйти в ринг против Тайсона Фьюри, однако придется подождать, пока "Цыганский король" сойдется в третьем бою с американцем Деонтеем Уайлдером. Дата этого "свидания" пока что неизвестна.

Читайте также: Фьюри высказался о победе Поветкина над Уайтом.

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бой бокс Александр Поветкин реванш Диллиан Уайт Эдди Хирн
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