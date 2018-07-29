Уайт победил Паркера в бою за два титула с тремя нокдаунами

Британский боксер Диллиан Уайт победил новозеландца Джозефа Паркера в поединке за титулы "серебряного" чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. Бой состоялся в ночь с 28 на 29 июля в Лондоне на "О2 Арене". По окончании 12 раундов все судьи отдали победу Уайту – 115:112, 115:110 и 114:111.

Паркер начал бой активнее, но уже во втором раунде оказался на канвасе, когда столкнулся головой с соперником. Рефери этого не заметил и отсчитал нокдаун. Уайт после этого эпизода посмелели стал чаще идти в атаку.

Во второй половине боя боксеры все чаще шли в атаку, которые часто останавливал рефери из-за грязных приемчиков. В 9-м раунде Уайт во второй раз отправил Паркера в нокдаун, но добивать соперника не стал. И напрасно – в заключительном раунде уже британцу пришлось подниматься с настила ринга. С трудом, но он все же сумел устоять до финального гонга.

Сегодняшнее поражение стало для Паркера вторым подряд. В предыдущем бою Паркер по очкам уступил Энтони Джошуа. Всего же в его послужном списке 24 победы, 18 из них новозеландец одержал досрочно.

Диллиан Уайт теперь имеет такое же количество побед. 17 раз он отправлял соперников в нокаут и однажды сам проиграл досрочно. Было это в поединке против все того же Джошуа в 2012 году.

Накануне промоутер Эдди Хирн заявил, что, если Усик хочет бой против Энтони Джошуа, ему нужно сначала победить Тони Беллью и Диллиана Уайта.