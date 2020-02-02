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"Убей его!": украинский боксер победил россиянина в Калининграде, отомстив за угрозу из зала

2 февраля, 09:54

Одолев Сергея Воробьева, наш полусредневес Карен Чухаджян завладел поясом WBA International

Украинский полусредневес Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) заставил поплатиться за свои слова россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) в поединке за вакантный пояс WBA International, который проходил в Калининграде.

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Перед встречей российский боксер-блогер Воробьев записал самоуверенное видео, где в стихотворной форме рассказал, как будет побеждать украинца. И, стоит отдать ему должное, он пытался работать так, как и говорил – работать по корпусу юркого Чухаджяна. Но сломить украинца не получилось.

Еще больше раззадорить Чухаджяна должны были глупые и неуместные выкрики из тихого зала в начале боя: "Убей его!", "Ушатай этого клоуна!". Комментаторам даже пришлось извиняться за таких яростных "болельщиков".

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Теперь к самому бою. Домашнему боксеру можно было отдать первые один-два раунда, тогда как после в ринге доминировал украинец. Воробьев в большинстве работал одиночными джебами, но Чухаджян отлично перемещался на ногах, путал соперника, заставлял его тянуться к себе, проваливал и наказывал за эти провалы.

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В четвертом раунде у Воробьева из носа потекла кровь. По ходу встречи украинец начинал действовать еще более уверенно, чаще пробивая комбинации, тогда как Воробьев, который не скрывал, что настраивается на нокаут, все еще пытался поймать свой удар, но выглядел зажато и полностью проигрывал сопернику-игровику.

К концу поединка подопечный Вячеслава Сенченко, который даже в последних раундах выглядел свежим и легким на ногах, сумел потрясти Воробьева ударом по корпусу, но не рискнул пойти на добивание. Чухаджян хоть и боксировал расслаблено в ринге, но не был излишне самоуверен, понимая, что рубка и размен могут сыграть на пользу сопернику.

В итоге, 10-раундовый поединок прошел всю дистанцию и от этого стало тревожно. Первый судья насчитал 96:95 в пользу россиянина. Неужели они решили так нагло украсть победу? Второй судья – 99:91 в пользу украинца. Это наиболее очевидный счет поединка. И третий рефери – 96:94 в пользу Чухаджяна. Убедительная по боксу и тревожная по счету победа Чухаджяна на территории соперника и завоевание пояса WBA International.

Отметим, что после пояса International идет титул WBA Regular, которым владеет Александр Беспутин (14-0, 9 КО). Впрочем, россиянин, с которым дружат Усик и Ломаченко, недавно погорел на допинге. Ну а поясом WBA Super владеет Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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бокс Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Источник: XSport

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