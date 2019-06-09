Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Головкин - Роллс. Канадец - в отключке. Фото: AFP

Казахстанский средневес Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) нокаутировал Стива Роллса (19-1, 10 КО) в бою в договорном весе (до 74,4 кг), который прошел в Нью-Йорке, США. Поединок продлился 4 раунда, после чего GGG одержал свою 35-ю досрочную победу на профи-ринге.

В третьем раунде канадец, считавшийся откровенным аутсайдером поединка, совсем потерял страх и четко попал Головкину прямым справа в лицо, после чего в углу казахстанца посоветовали своему бойцу не затягивать с нокаутом. Выполнение пожелания не заставило себя долго ждать: уже в следующей трехминутке Головкин прижал Роллса к канатам и выждал момент для нокаутирующего бокового удара, после которого канадец не смог подняться с канваса.

Отметим, что это был первый бой Головкина за 9 месяцев после того, как он судейским решением проиграл Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) и потерял все свои титулы. Напомним, в том поединке казахстанский боксер потерпел первое поражение в карьере.

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