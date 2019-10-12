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"Удачи в покорении новых вершин": Гвоздик поддержал Усика перед боем в хэвивейте

12 октября, 20:24

Александр поделился фотографией

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

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Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поддержал Александра Усика перед боем в хэвивейте. Соответствующее фото спортсмен разместил на своей странице в Instagram. Усик – Уизерспун трансляция боя уже доступна на нашем сайте.

Александр опубликовал фотографию, где он тренируется с Усиком в спортивном зале.

"Саня, удачи в покорении новых вершин!" – подписал фото Гвоздик.

Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун

Несмотря на то что Усик лишь за три дня до боя узнал, с кем именно будет драться, букмекеры уверены в победе 32-летнего украинца. На то, что Александр выиграет свой дебютный поединок в самом престижном весе, установлен ничтожный коэффициент – 1.01. То есть с поставленной сотни можно выиграть всего одну гривню. Котировки на ничью или победу Чазза Уизерспуна, в свою очередь, составляют 34.00 и 15.00.

Кстати, Усик и Уизерспун провели традиционную дуэль взглядов:

Читайте также:Нокауты соперника Усика: смотрите, как Чазз "вырубает" своих визави и как "отключают" его

Ударные серии из тренировочного лагеря Усика:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Александр Гвоздик

Источник: Сегодня|Спорт

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