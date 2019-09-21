"Удачного дебюта в супертяжелом весе, брат": Ковалев встретился с Усиком в тренировочном лагере

Александр Усик / Фото: Instagram

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе, украинец Александр Усик провел совместную тренировку с россиянином Сергеем Ковалевым. Ранее мы писали, что дебют Усика в супертяжелом весе вызвал большой ажиотаж среди болельщиков.

"А тем временем шел 15-й раунд. Встреча с Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе. В одном зале Boxing Laboratory трудимся к своим предстоящим боям", – написал Ковалев у себя в Instagram.

Боксеры встретились в тренировочном лагере в Окснарде, Калифорния, где подготовились к своим выступлениям.

Напомним, что Александр Усик 12-го октября в Чикаго, Иллинойс, дебютирует в супертяжелом весе против голландца Тайрона Спонга. Тем временем, Сергей Ковалев второго ноября в Лас-Вегасе будет защищать свой пояс против чемпиона в трех весах, мексиканца Сауля Альвареса.

Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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