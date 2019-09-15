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Удар ниже пояса: соперника украинского боксера дисквалифицировали

15 сентября, 15:12

Вячеслав Шабранский добыл победу над Феликсом Валером

Вячеслав Шабранский

Вячеслав Шабранский / Фото: boxing-mma.com

Бывший претендент на пояс чемпиона мира украинец Вячеслав Шабранский (20-2, 17 КО) одержал победу в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе. Украинец дрался на T-Mobile Arena уже после завершения главного боя Фьюри – Валлин. Тайсон выиграл по очкам, но был госпитализирован из-за сильного рассечения.

Шабранский встречался с экс временным чемпионом WBA доминиканцем Феликсом Валерой (18-2, 15 КО) и доминировал в ринге. Все шло к победе единогласным решением судей, если бы Валера не начал пробивать ниже пояса. В итоге рефери в пятом и седьмом раундах снимал по очку с Валеры. В восьмой трехминутке Валера вновь пробил ниже пояса, и рефери остановил бой, присудив Шабранскому победу дисквалификацией соперника.

Напомним, что Александр Тесленко потерпел первое поражение в карьере. Украинец уступил в пятом раунде техническим нокаутом ветерану Шонделлу Винтерсу.

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Ранее мы писали, что чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября в Лас-Вегасе. Его соперником станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Сауль Альварес. Встреча пройдет при поддержке стриминговой платформы DAZN, с которой у Альвареса действующий контракт на сумму 300 млн долларов.

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Источник: XSport

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